В чём причина конфликта между гонщиками «Ред Булл» и кто виноват в аварии лидеров? Разбор

Постоянный эксперт «Чемпионата», гонщик программы «СМП Рейсинг» и пилот «Лукойл Рейсинг» в СМП РСКГ Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Бразилии Формулы-1, в котором свою первую победу в карьере одержал Джордж Расселл.

Кто виноват в столкновении Хэмилтона и Ферстаппена и почему? Справедлив ли штраф Максу?

С моей точки зрения, виноват Льюис. Не оставил места. Прекрасно знал, что Макс там будет. Макс уже был на жёлтом поребрике, с которого и соскочил.

Аналогичный вопрос по аварии Норриса и Леклера

Здесь я бы больше винил Ландо. Шарль был впереди на полкорпуса, и в этот момент уже не можешь диктовать, куда человеку снаружи ехать. И понятно, что позицию не удержать.

Что случилось с Риккардо в эпизоде с аварией с Магнуссеном?

Дэн не рассчитал. Очень глупый «убор».

Как вам поул-позишен Магнуссена? Как ему удалось проехать быстрее всех?

Подсыхающая трасса всегда делает результаты более непредсказуемыми. Кто-то больше рискует, кто-то меньше. Вдобавок всего одна практика до квалификации тоже добавляет неопределенности. Кто-то быстрее вкатывается, кто-то медленнее.

Удивлены, что Расселл ни дал ни единого шанса Хэмилтону в борьбе за победу?

Нет. Джордж провёл отличную гонку и заслужил победу.

Был ли прав «Мерседес», когда позвал Льюиса на второй пит-стоп, хотя он мог проехать гонку с одним? Они хотели избежать борьбы двух пилотов за лидерство?

«Мерседес» опять повёл себя консервативно и не стал рисковать. Им же было понятно, что гонку они выиграют. Без разницы: кто первый, кто второй. Главное — очков максимально набрать, так, может, и второе место в Кубке конструкторов будет. А в борьбе всегда есть риск.

Как относитесь к отказу Ферстаппена пропустить Переса на финише?

Думаю, должно быть что-то, почему Макс его не пропустил, что мы не знаем. Если нет, то тогда это очень глупо. Даже грустно, если Макс это сделал без причины, просто показав, что может так сделать.

Таким «чем-то» может являться авария Переса в Монако. Верите, что он специально попал в аварию в квалификации?

Тоже видел много роликов в YouTube, что он специально нажал более резко на газ, и нидерландские медиа это подтверждают. Но после всех скандалов, когда люди извлекали выгоду, специально убираясь, в итоге был жёсткий штраф/дисквалификации и так далее. Поэтому странно рисковать такими последствиями. Плюс Перес не был на пуле в момент «убора». Мне в это верится с трудом.

«Феррари» не дала Леклеру обойти Сайнса. Правильно или нет? Надо ли помогать пилотам, если они борются в чемпионате «лишь» за второе место?

Я так понял, что «Феррари» заботится о втором месте в Кубке конструкторов больше, чем о втором месте в личном. «Мерседес» уже открыто стал лучше «Феррари». У «Феррари» ещё есть запас по очкам, но надо, чтобы обе машины доезжали в очках. Без риска.

Что скажете о двух авариях «Альпин» в спринте? Алонсо уже дважды попадает в аварию в слипстриме — это не тенденция?

Можно, конечно, сказать, что он постарел и плохо рассчитывает дистанцию. Но не буду. Просто совпадение.

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Спринт в Бразилии вышел весёлым, но лишил нас необычной решётки в основной гонке. Спринт — всё-таки хорошо или плохо для Ф-1?

Плохо. Ф-1 — это в том числе и традиции. Почему тогда не сделать меньше тренировок и две длинные гонки в субботу и воскресенье? Вместо длинных двух практик оставить одну покороче. Зато впихнуть ещё одну полноценную гонку. Все команды тогда не смогут всегда выбирать оптимальные для них настройки: для этого банально не будет достаточно данных, ведь именно поэтому сейчас три практики. Гонщики будут меньше вкатаны, это приведёт к более интересным гонкам, так как ошибок будет больше. Ф-2, Ф-3 так ездят — и ничего. Но Ф-1 — это традиции, на то это и Гран-при. Поэтому у них три практики. Смысла в спринте не вижу. Он редко получается интересным. А в итоге гонщик, который взял поул на Гран-при, в самой гонке стартует восьмым…