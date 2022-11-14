Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Расселл объяснил, почему во время гонки задал вопрос про командную тактику

Расселл объяснил, почему во время гонки задал вопрос про командную тактику
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал о том, почему он интересовался у команды, разрешено ли им с Льюисом Хэмилтоном бороться в концовке Гран-при Бразилии.

«Удивился ли я, что нам с Льюисом разрешили бороться? И да, и нет. Нам всегда говорят, что борьба между нами разрешена. Тото и команда доверяют и мне, и Льюису. В этом году мы несколько раз боролись бок о бок и каждый раз действовали аккуратно. Я думаю, что мы с большим уважением относимся друг к другу.

Я хотел понять нашу позицию, потому что на кону стоял важный для команды дубль. Если бы мы не боролись, нам бы нужно было просто доехать до финиша. Если бы боролись, то каждый круг бы проходили в квалификационном режиме, рискуя в поворотах, потому что в такой борьбе нужно действовать превосходно. Но я в любом случае доволен тем, что смог победить», — приводит слова Расселла GPFans.

Безумная гонка Ф-1 в Бразилии! Множество аварий и возвращение «Мерседеса» в топ Безумная гонка Ф-1 в Бразилии! Множество аварий и возвращение «Мерседеса» в топ
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022