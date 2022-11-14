Расселл объяснил, почему во время гонки задал вопрос про командную тактику

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал о том, почему он интересовался у команды, разрешено ли им с Льюисом Хэмилтоном бороться в концовке Гран-при Бразилии.



«Удивился ли я, что нам с Льюисом разрешили бороться? И да, и нет. Нам всегда говорят, что борьба между нами разрешена. Тото и команда доверяют и мне, и Льюису. В этом году мы несколько раз боролись бок о бок и каждый раз действовали аккуратно. Я думаю, что мы с большим уважением относимся друг к другу.



Я хотел понять нашу позицию, потому что на кону стоял важный для команды дубль. Если бы мы не боролись, нам бы нужно было просто доехать до финиша. Если бы боролись, то каждый круг бы проходили в квалификационном режиме, рискуя в поворотах, потому что в такой борьбе нужно действовать превосходно. Но я в любом случае доволен тем, что смог победить», — приводит слова Расселла GPFans.