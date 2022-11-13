Безумная гонка Ф-1 в Бразилии! Множество аварий и возвращение «Мерседеса» в топ

Хаотичный старт

Перед стартом основной гонки Гран-при Бразилии оставалось достаточно много вопросов, главный из которых звучал так: «Ред Булл» или «Мерседес»? И это неудивительно — слишком уж хорошо себя показали Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон в спринте, завоевав первый ряд стартовой решётки (пусть и не без помощи штрафа Сайнса) на гонку воскресную.

Второй вопрос касался тактики — Макс Ферстаппен в спринте сэкономил один комплект нового «софта», что, по словам руководителя австрийской команды Кристиана Хорнера, должно было дать им преимущество в гонке. Правда, «Ред Булл» в субботу сильно страдал от износа, и это вполне могло стать решающим фактором в гонке, играющим в пользу «Мерседеса».



В итоге на старте «медиум» для первого отрезка среди лидеров выбрали только Шарль Леклер и Карлос Сайнс.



На старте лидеры сохранили свои позиции, удачно удалось совершить рывок к первому повороту Ландо Норрису, прошедшему Леклера. А вот у напарника Норриса на первом круге возникли проблемы: Риккардо уткнулся в героя квалификации Кевина Магнуссена, отправил «Хаас» в разворот, в итоге датчанин задней частью машины врезался в Дэна в ответ, на чём гонка для обоих закончилась. На трассу выехал сейфти-кар. После пяти кругов эвакуации машин и починки рекламных щитов пейс-кар покинул трассу, был объявлен рестарт.

Ещё более хаотичный рестарт

Рестарт получился ещё более любопытным, чем старт — Макс Ферстаппен моментально полез в атаку на Хэмилтона, во втором повороте прошлогодние заклятые соперники столкнулись — Макс сломал крыло, а Льюису удалось продолжить гонку, потеряв несколько позиций.



Через несколько поворотов случилась и ещё одна авария — Норрис атаковал Леклера, сунул нос внутрь и стукнул Шарля по заднему колесу, отправив его в барьер. Леклер сломал крыло и также отправился в боксы.

К 15-му кругу Хэмилтону удалось вернуть себе четвёртую позицию и отправиться в погоню за Карлосом Сайнсом. Что касается штрафов, то Норрис и Ферстаппен были признаны виновными в инцидентах и получили по пять секунд.



Первым из лидеров в боксы в итоге нырнул Карлос Сайнс — «медиум» на этой трассе стал тем комплектом, от которого хотелось избавиться как можно скорее, что и сделал Карлос. Испанец вернулся на трассу в районе 10-го места.



Из тех, кто стартовал на «софте», первым в боксы на 23-м круге нырнул Серхио Перес, перейдя на «медиум» и вернувшись на трассу впереди Сайнса. На следующем круге в боксы нырнул и Расселл — Джордж перешёл на «медиум» и сохранил виртуальное лидерство, вернувшись на трассу впереди Переса.



Последним из лидеров в боксы заехал Хэмилтон, перейдя на «медиум» на 29-м круге. Семикратный чемпион мира вернулся на трассу туда же, где и был до волны остановок — на четвёртом месте, позади Сайнса.

Тактические битвы

На экваторе гонки Сайнс во второй раз нырнул в боксы, перейдя на «медиум» — слишком уж плох был темп Карлоса на «софте». Кроме того, этот пит-стоп однозначно позволял Карлосу провести андеркат относительно Переса в борьбе за вторую позицию.



Хэмилтон к 43-му кругу подъехал к Пересу — «Ред Булл» в Бразилии явно страдал от нехватки темпа. Кругом спустя Льюис вышел на второе место, явно намекая на то, что «Мерседес» собирается оформить дубль на «Интерлагосе».



На 48-м круге в боксы отправился и Перес, вернувшись на трассу на «медиуме» в 12 секундах позади Сайнса. Кругом спустя на удивление в боксы отправился и Хэмилтон, получивший свежий «софт». На следующем круге за «софтом» нырнул и лидер, Джордж Расселл.

В «Мерседесе» решили пожертвовать Хэмилтоном в угоду дублю — этот пит-стоп позволил Льюису защититься от андерката со стороны Переса. Британец вернулся на трассу позади Сайнса, однако темп Льюиса был на две секунды с круга быстрее, чем Сайнс впереди.



На 52-м круге дистанции проблемы случились у единственного оставшегося «Макларена» — Норрис потерял мощность и остановился прямо на трассе. Дирекция гонки объявила режим виртуальной машины безопасности. В боксы нырнул Сайнс за свежим «софтом», пустив вперёд Хэмилтона и Переса.



Дирекция гонки через пару кругов всё-таки додумалась выпустить на трассу Бернда Майландера — слишком уж в опасном месте стоял болид Норриса, причём далеко от зоны безопасности. Пелотон собрался в одно целое, что обещало зрителям весьма и весьма интересную концовку гонки.

Финальный спринт

По истечении 59-го круга Майландер всё же покинул трассу, был объявлен рестарт. Третий старт прошёл весьма спокойно — лидеры сохранили позиции, а вот Перес оказался под огнём атак со стороны Сайнса — сказалась разница в шинах, поскольку мексиканец был на «медиуме», а Карлос — на «софте». За восемь кругов до финиша Сайнсу удалось провести удачную атаку и выйти на третью позицию. Кругом спустя Переса прошёл и Леклер — машина безопасности испортила концовку гонки мексиканцу. Вскоре Перес потерял ещё одну позицию, пропустив вперёд Алонсо и серьёзно пошатнув свои претензии на второе место в личном зачёте по итогам сезона.



За пять кругов до конца Переса попросили пропустить вперёд Ферстаппена, чтобы Макс попробовал догнать разошедшегося Алонсо,



Впереди же Джордж Расселл спокойно довёл гонку до победы, которая стала первой для него в карьере и первой для «Мерседеса» в сезоне. Хэмилтон пришёл к финишу вторым, ознаменовав победный дубль для немецкой команды. Замкнул подиум Карлос Сайнс, в пятёрку сильнейших также вошли Шарль Леклер и Фернандо Алонсо.



Ферстаппен финишировал шестым, седьмым к финишу пришёл Перес. Помимо этого, очки набрали Эстебан Окон, Валттери Боттас и Лэнс Стролл.

Любопытно, что гонка ознаменовалась большим количеством внутрикомандных разборок — во-первых, в «Мерседесе» пожертвовали Льюисом, явно рассчитывавшим на то, что он пройдёт дистанцию с одним пит-стопом, во-вторых — Леклер перед финишем буквально умолял команду отдать ему третье место Сайнса, закончив свой спич фразой «Хорошая работа!» В-третьих — Макс Ферстаппен, финишировавший шестым, так и не пропустил вперёд Переса обратно, несмотря на то что в команде голландцу говорили о необходимости сделать это.



«Мерседес» наконец-то смог вернуться в список победителей, сделав серьёзную заявку на борьбу за титул в следующем сезоне — немцы в ходе этого сезона сумели вернуть машине хорошую форму. Кроме того, «Мерседес» всерьёз претендует на второе место по итогам сезона в Кубке конструкторов.