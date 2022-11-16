Марк Хьюз: если «Феррари» чему-то научилась, она поддержит Бинотто

Обозреватель Формулы-1 Марк Хьюз прокомментировал слухи, согласно которым пост руководителя гоночного коллектива «Феррари» покинет Маттиа Бинотто, а на его место придёт руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр.
«Если «Феррари» чему-то научилась, она поддержит Бинотто. Ясно, что Вассёр вёл переговоры с Джоном Элканном. Однако любые заявления о том, что решение было доведено до сведения Бинотто, будь то в Монце или совсем недавно, для осведомлённых звучат как полная чушь.
Бинотто возглавил процесс превращения «Феррари» в одну из самых технически креативных команд – с отличным силовым агрегатом и шасси. Это самая трудная часть. Но не обошлось без проблем в оперативном управлении. Логичным шагом, безусловно, является сохранение стабильности и привлечение подкреплений для устранения слабых мест. Однако вовсе не следует рубить сплеча. Пару лет назад, когда «Феррари» не было нигде, Элканн поставил перед Бинотто цель: к 2022 году команда должна бороться и выигрывать гонки. Именно так всё и было в этом году. Бинотто сейчас должен получить вотум доверия сверху», — написал Хьюз в своей колонке на The Race.
«Феррари» показала, как Леклер поздравил Сайнса с днем рождения:
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