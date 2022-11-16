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Окон рассказал об отношении к Алонсо после инцидентов на Гран-при Бразилии

Окон рассказал об отношении к Алонсо после инцидентов на Гран-при Бразилии
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Пилот «Альпин» Эстебан Окон высказался о своём отношении к испанцу Фернандо Алонсо, с которым у него случился ряд инцидентов во время спринтерской гонки Гран-при Бразилии. При первом контакте на болиде Эстебана был пробит правый боковой понтон, а при втором Фернандо сломал на своей машине переднее антикрыло.

«Думаю, сказанное им в средствах массовой информации нельзя назвать слишком приятным. Я всегда испытывал к нему большое уважение, он легенда, и я сохраню своё уважение к нему навсегда. И неважно, что он сказал вам, ребята. Главное, что мы сказали друг другу. Но риторика Алонсо ещё больше мотивирует меня победить его в следующем году», — приводит слова Окона The Race.

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