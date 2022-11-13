Пилоты Ф-1 чуть не подрались после гонки! Как аутсайдер выбил лидера и лишил победы

В преддверии очередного Гран-при Формулы-1 в Бразилии вспоминаем один из самых ярких моментов в новейшей истории «Интерлагоса» — столкновение лидировавшего Макса Ферстаппена с отставшим на круг Эстебаном Оконом в 2018 году.

После финиша пилоты едва не подрались и устроили, пожалуй, главную стычку последних лет.

Окон в борьбе Ферстаппена и Хэмилтона

С поула в той гонке стартовал Хэмилтон — Льюис оформил титул на предыдущем этапе, но продолжал бороться и в квалификации дважды блокировал соперников — в том числе Сергея Сироткина. В первом ряду вместе с британцем стоял Себастьян Феттель, но он заблокировал колесо и уже в связке «Сенна С» пропустил Валттери Боттаса.

Ферстаппен стартовал пятым и разогнался лучше Райкконена, но вынужден был уступить финну на прямой «Рета Опошта», когда тот выскочил из слипстрима. Прорываться голландец начал на третьем круге: сначала Макс снаружи первого поворота объехал Кими, вскоре там же, но уже внутри, он опередил Феттеля и вышел на третью позицию. На десятом круге Ферстаппен прошёл Боттаса, а на 20-м, когда Хэмилтон поехал в боксы, вышел в лидеры.

Старт Гран-при Бразилии 2018 года Фото: Mark Thompson/Getty Images

В «Мерседесе» ждали остановки Макса, но он продержался на «суперсофте» 36 кругов и в итоге выехал с пит-лейна лишь в трёх секундах позади Льюиса — и на куда более свежих шинах. Голландец без труда догнал британца, опередил его и в течение пары кругов оторвался на три секунды. Макс шёл ко второй победе подряд, и навязать ему борьбу за оставшиеся до финиша 30 кругов ни у кого шансов не было.

Пока на 44-м круге позади лидера гонки не оказался Эстебан Окон, только что сменивший шины и отставший на круг. Француз был быстрее Ферстаппена и попытался вернуться в один с ним круг — для этого Окон поравнялся на стартовой прямой с «Ред Булл» и поехал бок о бок с ним в первый поворот. Макс никак не ждал, что круговой продолжит борьбу, и во второй поворот входил как ни в чём ни бывало. Но в итоге голландец своим задним колесом коснулся передней шины Окона и полетел поперёк трассы. Инцидент стоил Максу десяти секунд и лидерства в гонке — мимо проехал Хэмилтон.

Хэмилтон опережает Ферстаппена Фото: Mark Thompson/Getty Images

Голландец продолжил гонку и даже пытался контратаковать Льюиса — даже после столкновения «Ред Булл» стабильно отыгрывал у «Мерседеса» десятую-две. Разрыв сокращался вплоть до 70-го круга, но так и застрял на отметке в 1,4 секунды. Хэмилтон в конце концов финишировал первым — и принёс «Мерседесу» очередной Кубок конструкторов, а Ферстаппен остался только вторым.



Третье место в той гонке занял Кими Райкконен, который с трудом сдержал Даниэля Риккардо и опередил его лишь на несколько десятых секунды. Для финна этот подиум стал последним в Формуле-1. Эстебан Окон после финиша получил от стюардов «стоп-н-гоу», который трансформировался в дополнительные 30 секунд к результату, а также три штрафных балла. И всё равно француз остался классифицирован 14-м, на той же позиции, на которой шёл перед столкновением с Максом.

Поквитались за старые обиды?

Сразу после финиша — ещё до того, как Ферстаппен отправился на церемонию награждения, — гонщики встретились на взвешивании. И Макс не упустил возможность обсудить с Оконом инцидент — голландец был в ярости и требовал объяснений. «Я был быстрее тебя», — с ухмылкой, как вспоминал позже голландец, ответил Окон. Голландец в ответ окончательно вышел из себя и трижды толкнул француза — могла бы завязаться драка, но наличие телекамер остудило пыл Макса.

«Я старался быть максимально позитивным по отношению к команде, ведь это второе место — не самый приятный результат, — объяснялся позже Макс. — А тут кто-то стоит и не просто не пытается извиниться, а даже наоборот». «Правила не запрещают вернуться в круг. Ранее я в том же месте опережал Алонсо и других пилотов, и только с Максом возникли проблемы, — ответил Окон. — Но по-настоящему меня удивило его поведение после финиша. Он толкнул меня, а это совершенно непрофессионально».

Макс Ферстаппен после финиша гонки в Бразилии в 2018 году Фото: Lars Baron/Getty Images

На фоне стычки в паддоке вспомнили, что ранее Ферстаппен и Окон уже сталкивались на трассе — в сражениях за победу в младших сериях. Первые контакты были уже в начале 2010-х, когда Макс и Эстебан друг с другом сражались за чемпионство в WSK Euro Series и победил Ферстаппен.

Затем они сошлись в европейской Формуле-3, где в 2014-м оба были дебютантами. Окон победил уже во второй гонке и возглавил общий зачёт, а Ферстаппен раскатился ближе к середине сезона. Столкнулись они на Moscow Raceway — Макс догонял, но Окон сохранил лидерство и выиграл в тот уикенд все три заезда. В конце сезона Эстебан завоевал титул, в то время как Ферстаппен остался только третьим. Тем не менее все говорили именно о Максе, и в 2015-м в Формулу-1 взяли его, а не Окона.

Эстебан Окон, Макс Ферстаппен и Антонио Фуоко в 2014 году Фото: fia.com

«О том, что ему предложили контракт, я узнал из новостей, и с этим трудно было смириться, — будет позже вспоминать француз. — Он был только третьим, а я выиграл чемпионат, и у меня ещё никакого места на следующий год не было. Но в итоге это стало дополнительной мотивацией».

Кстати, когда у Ферстаппена спросили, не связана ли его реакция с какими-то старыми обидами, он ответил однозначно. «Совершенно нет. В Формуле-1 он мне не соперник, — заявил Макс. — Я фокусируюсь лишь на тех, на ком должен, и стремлюсь победить тех, у кого конкурентоспособная техника».

К слову, когда-то за куда меньшее на Эдди Ирвайна накинулся с кулаками Айртон Сенна, так что в некотором смысле Окон ещё легко отделался.