Гасли эмоционально прокомментировал свой последний Гран-при в составе «Альфа Таури»

Французский гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли высказался по поводу своего последнего Гран-при в составе команды, который состоится в ближайшие выходные в Абу-Даби.

«Бразилия — это ещё один уикенд, когда в гонке у нас ничего не получалось. Несмотря на то что я старался изо всех сил, это снова был разочаровывающий день без очков. Теперь мы подходим к последнему этапу, который будет очень важен, поскольку это наш последний шанс занять восьмое место в Кубке конструкторов.

Конечно, это будет очень эмоциональный уикенд. Это мой последний уикенд с командой после пяти лет, проведённых вместе. Это значит, что наши отношения были намного больше, чем просто рабочее партнёрство. Я лично знаю всех инженеров, механиков и людей на заводе, мы проводили время вместе даже в личной жизни. Это последняя гонка в долгой истории. Было так много действительно замечательных моментов, которые мы разделили вместе, и я уверен, что что бы ни случилось в эти выходные, я буду стараться изо всех сил в надежде, что мы сможем закончить гонку с хорошим результатом. Но, кроме этого, я просто хочу насладиться уикендом в целом и вспомнить все те замечательные моменты, которые мы провели вместе за последние несколько лет.

Что касается самой гонки, то в прошлом году я финишировал пятым, но в этом году у меня нет таких больших ожиданий, потому что наши результаты трудно предсказать от гонки к гонке. В этом году нам в целом было сложно бороться за призовые места, но это по-прежнему наша цель, и лично я хотел бы закончить эту историю с «Альфа Таури», в последний раз финишировав в первой десятке вместе», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альфа Таури».

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