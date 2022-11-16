«Хаас» объявит второго гонщика на сезон-2023 утром в четверг
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Стало известно, что «Хаас» объявит второго гонщика на сезон-2023 утром в четверг между 8 и 9 утра по московскому времени. В 10:00 состоится плановый медиабрифинг Гюнтера Штайнера. Об этом сообщает Motorsport-Total со ссылкой на пресс-службу команды.
Ранее сообщалось, что немецкий гонщик Нико Хюлькенберг уже в ближайшее время должен заключить соглашение с американской командой. 35-летний Хюлькенберг проведёт свой первый полноценный сезон в Формуле-1 после трёхлетней паузы. За эти три сезона Нико занимал должность резервного пилота «Рейсинг Пойнт» и «Астон Мартин», подменив в разные моменты Серхио Переса, Лэнса Стролла и Себастьяна Феттеля.
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