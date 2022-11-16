Мазепин объяснил, почему не держит зла на заменившего его Магнуссена
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Бывший пилот Формулы-1 россиянин Никита Мазепин, комментируя перестановки в «Королевских гонках», в частности уход австралийца Даниэля Риккардо, рассказал, почему не испытывает обиды на датчанина Кевина Магнуссена, который пришёл на место в «Хаасе» в преддверии нынешнего сезона.
«Каждый год приносит изменения. Даниэль Риккардо – очень яркий человек, и вполне возможно, что он вернётся. Посмотрите на Кевина Магнуссена – можно сказать, что у него появилась возможность благодаря моей ситуации. Зла на него не держу – ничего личного, только бизнес. И он хорошо себя показывает», — сказал Мазепин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.
Где сейчас бывшие российские гонщики Формулы-1:
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