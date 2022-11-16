Феттель: мы общались с Лаудой по поводу моего перехода в «Мерседес»

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель рассказал, как он пришёл к решению завершить карьеру.



«Когда я был в „Феррари“, мы общались с Ники Лаудой о переходе в „Мерседес“. Это было бы важно, потому что на тот момент Льюис был их номером один и я не был уверен, что они бы хотели видеть в команде нас обоих. Но в то время у меня не было большого интереса в переходе, потому что я был очень предан „Феррари“. Моя мечта была в том, чтобы заставить эту штуку работать. Мы пообщались с Ники, но до серьёзного предложения дело не дошло.



Думаю, это был бы большой вызов, стать напарником Хэмилтона. И, думаю, это бы мне понравилось, но этому просто не суждено было случиться. Как я уже сказал, тогда я был сосредоточен на том, чтобы выигрывать с „Феррари“, в этом была моя цель. Я не хотел менять команду. Победа в чемпионате с „Феррари“ была великой целью», — приводит слова Феттеля PlanetF1.

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