Леклер: мне сильно помогло то, что я был напарником такого успешного гонщика, как Феттель

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о Себастьяне Феттеле.



«Конечно, мы с Себом по-прежнему переписываемся. Мы, конечно, не отправляем друг другу сообщения каждую неделю, но каждый раз, когда намечается что-то важное, мы списываемся. Думаю, всем будет его не хватать, потому что Себ — очень хороший человек для пилота Формулы-1. Он правда очень хороший парень.



Он является самым трудолюбивым в паддоке. Когда я перешёл из Формулы-2 в «Альфа Ромео», а затем в «Феррари», я старался быть в команде уже рано утром. Но к этому моменту Себ был на ногах уже часа полтора! Я перенял у него эту черту. Сейчас я прихожу на работу очень рано, а ухожу довольно поздно. Конечно, это полезно, но в первый раз, когда я это увидел, я подумал: «Зачем? На что ему нужно так много времени?»



Есть много вещей, которым я научился у него, особенно на том этапе моей карьеры, когда я был очень молод. Иметь такого опытного и успешного гонщика в качестве напарника по команде — это сильно мне помогло», — приводит слова Леклера RacingNews365.

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