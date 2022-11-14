Оруджев объяснил, почему «Феррари» не попросила Сайнса пропустить Леклера

Гонщик программы «СМП Рейсинг» и пилот «Лукойл Рейсинг» в СМП РСКГ Егор Оруджев поделился мыслями о решении итальянской команды Формулы-1 «Феррари» отказать пилоту Шарлю Леклеру в обмене позициями с напарником Карлосом Сайнсом на Гран-при Бразилии. Во время заезда монегаск призвал гоночный коллектив дать приказ Сайнсу пропустить его вперёд из-за того, что перед гонкой он на шесть очков отставал от Серхио Переса («Ред Булл») в их борьбе за второе место в чемпионате, однако получил отказ.



«Я так понял, что «Феррари» заботится о втором месте в Кубке конструкторов больше, чем о втором месте в личном. «Мерседес» уже открыто стал лучше «Феррари». У «Феррари» ещё есть запас по очкам, но надо, чтобы обе машины доезжали в очках. Без риска», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

«Феррари» показала, как Леклер поздравил Сайнса с днем рождения: