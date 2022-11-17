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Эйткен: Окон стал главной причиной, по которой Алонсо принял решение покинуть «Альпин»

Эйткен: Окон стал главной причиной, по которой Алонсо принял решение покинуть «Альпин»
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Резервный пилот «Уильямса» Джек Эйткен выразил мнение, что поведение Эстебана Окона стало основной причиной ухода Фернандо Алонсо из «Альпин».

«У Окона были проблемы с напарниками на протяжении всей карьеры, будь то «Рейсинг Пойнт» или «Альпин». То же самое и с Фернандо, у него есть особенность оставлять команды в худшем состоянии, чем они были до его прихода. По общему мнению, Алонсо пользовался популярностью в команде. Основной причиной всех махинаций с контрактом и его нежелания оставаться был Окон и проблемы, которые он создавал.

Также думаю, что свою роль сыграло и руководство, они торопили его и готовили Пиастри на его место, а он чувствовал, что всё ещё в расцвете сил. Это всё было плохо организовано», — приводит слова Эйткена PlanetF1.

В новом сезоне Алонсо будет выступать за «Астон Мартин», а его место в «Альпин» займёт Пьер Гасли.

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