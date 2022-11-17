Эйткен: Окон стал главной причиной, по которой Алонсо принял решение покинуть «Альпин»

Резервный пилот «Уильямса» Джек Эйткен выразил мнение, что поведение Эстебана Окона стало основной причиной ухода Фернандо Алонсо из «Альпин».



«У Окона были проблемы с напарниками на протяжении всей карьеры, будь то «Рейсинг Пойнт» или «Альпин». То же самое и с Фернандо, у него есть особенность оставлять команды в худшем состоянии, чем они были до его прихода. По общему мнению, Алонсо пользовался популярностью в команде. Основной причиной всех махинаций с контрактом и его нежелания оставаться был Окон и проблемы, которые он создавал.



Также думаю, что свою роль сыграло и руководство, они торопили его и готовили Пиастри на его место, а он чувствовал, что всё ещё в расцвете сил. Это всё было плохо организовано», — приводит слова Эйткена PlanetF1.



В новом сезоне Алонсо будет выступать за «Астон Мартин», а его место в «Альпин» займёт Пьер Гасли.

Новость по теме Алонсо: «Альпин» навсегда останется в моём сердце