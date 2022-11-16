Алонсо: «Альпин» навсегда останется в моём сердце

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо поделился мыслями о своих выступлениях в составе команды, которую он покинет по окончании этого сезона.



«Мне очень понравилось возвращение в Энстоун и Вири. У меня уже были приятные воспоминания, которые связаны с «Рено», а после выступлений за «Альпин» могу сказать, что эта команда навсегда останется в моём сердце. Когда я вернулся в Формулу-1 в начале 2021 года, команда оказала мне тёплый приём, я сразу же почувствовал себя как дома. Мы смогли достичь высоких результатов. Подиум в Катаре стал для меня самым приятным достижением.



В 2022 году мы столкнулись с новым вызовом — новым регламентом. Но команда смогла хорошо подготовиться и достичь прогресса в сравнении с прошлым годом. Для меня карьера в Формуле-1 не заканчивается. В 2023 году начнётся новая глава, и я хочу пожелать команде всего наилучшего в новом сезоне», — приводит слова Фернандо Алонсо официальный сайт команды.

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