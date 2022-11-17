Хуан-Мануэль Корреа впервые после жуткой аварии выступит в Формуле-2 в Абу-Даби

Американский гонщик Хуан-Мануэль Корреа впервые после травмы выступит в Формуле-2 на Гран-при Абу-Даби за «Ван Амерсфорт».
В 2021-м и 2022-м Хуан-Мануэль выступал в Формуле-3. По итогам завершившегося сезона Корреа стал 13-м в общем зачёте и завоевал один подиум.
Напомним, Корреа стал участником жуткой аварии на трассе в Бельгии в 2019 году. В той аварии погиб француз Антуан Юбер. Корреа сломал обе ноги. На протяжении нескольких дней жизнь американца находилась в опасности.
Спортсмен перенёс более двух десятков операций. У гонщика после аварии были проблемы с лёгкими и позвоночником, беспокойство вызывало состояние правой ноги. Ему приходилось использовать поддерживающее устройство, способствующее срастанию костей. Ещё недавно спортсмен передвигался на инвалидной коляске.
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