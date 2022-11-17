Норрис не согласен со штрафом за аварию с Леклером

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мыслями о своей аварии с Шарлем Леклером на Гран-при Бразилии и последующем наказании.



«Шарль пытался пройти меня снаружи. Это гонки. Если кто-то считает, что в этой ситуации я должен был сместиться вовнутрь, то им стоит самим пропробовать сесть за руль болида. Иногда стюарды слишком стараются найти виноватого. Думаю, им иногда сложно поставить себя на место пилотов. Это Шарль рисковал, пытаясь пройти меня снаружи.



Первое, чему ты учишься в гонках — не обгонять снаружи. Если же ты это делаешь, то должен сотавить сопернику как можно больше места. В тот момент мы были в скоростном повороте и рисковал именно Леклер.



Я сделал всё, что мог. Я не пытался выдавить Шарля. Это глупо, я не хотел портить свою гонку. Окажись на моём месте Шарль — он бы действовал также», — приводит слова Норриса Motorsport.