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Лоусон выиграл спринт Ф-2 в Абу-Даби, Другович — третий, Сарджент — шестой

Лоусон выиграл спринт Ф-2 в Абу-Даби, Другович — третий, Сарджент — шестой
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Представитель молодёжной программы «Ред Булл» Лиам Лоусон стал победителем спринтерской гонки Формулы-2 на трассе «Яс Марина». Во время гонки Лоусон прошёл Рихарда Версхора и смог от него оторваться. Амаури Кордел долгое время занимал третье место, но ближе к финишу не смог отразить атаку Фелипе Друговича, а на последнем круге пропустил и Денниса Хаугера.

Отметим, что сразу после старта гонка была надолго прервана красными флагами после аварии между Джеханом Дарувалой и Энцо Фиттипальди: маршалы долгое время убирали обломки и восстанавливали отбойники.

Формула-2. Абу-Даби. Спринтерская гонка.

МестоПилотКомандаВремя
1.Лиам Лоусон«Карлин»1:11:53.868
2.Рихард Версхор«Трайдент»+7.943
3.Фелипе Другович«МП Моторспорт»+8.803
4.Деннис Хаугер«Према Рейсинг»+14.397
5.Амаури Кордел«Ван Амерсфорт Рейсинг»+15.449
6.Логан Сарджент«Карлин»+15.938
7.Джек Дуэн«Виртуози Рейсинг»+16.501
8.Рой Ниссани«ДАМС»+17.313
9.Тео Пуршер«АРТ Гран-при»+17.579
10.Маркус Армстронг«Хайтек Гран-при»+17.968
11.Фредерик Вести«АРТ Гран-при»+19.213
12.Юри Випс«Хайтек Гран-при»+22.031
13.Аюму Иваса«ДАМС»+24.162
14.Клеман Новалак«МП Моторспорт»+27.095
15.Зэйн Мэлоуни«Трайдент»+33.860
16.Олли Колдуэлл«Кампос Рейсинг»+34.034
17.Ральф Бошунг«Кампос Рейсинг»+36.430
18.Хуан Мануэль Корреа«Ван Амерсфорт Рейсинг»+38.164*
19.Марино Сато«Виртуози Рейсинг»+58.710
20.Татьяна Кальдерон«Хароуз Рейсинг Систем»+1:14.890
21.Джехан Дарувала«Према Рейсинг»сход
22.Энцо Фиттипальди«Хароуз Рейсинг Систем»сход

*Хуан Мануэль Корреа получил пятисекундный штраф за столкновение с Марино Сато.

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