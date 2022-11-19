Лоусон выиграл спринт Ф-2 в Абу-Даби, Другович — третий, Сарджент — шестой
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Представитель молодёжной программы «Ред Булл» Лиам Лоусон стал победителем спринтерской гонки Формулы-2 на трассе «Яс Марина». Во время гонки Лоусон прошёл Рихарда Версхора и смог от него оторваться. Амаури Кордел долгое время занимал третье место, но ближе к финишу не смог отразить атаку Фелипе Друговича, а на последнем круге пропустил и Денниса Хаугера.
Отметим, что сразу после старта гонка была надолго прервана красными флагами после аварии между Джеханом Дарувалой и Энцо Фиттипальди: маршалы долгое время убирали обломки и восстанавливали отбойники.
Формула-2. Абу-Даби. Спринтерская гонка.
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|1.
|Лиам Лоусон
|«Карлин»
|1:11:53.868
|2.
|Рихард Версхор
|«Трайдент»
|+7.943
|3.
|Фелипе Другович
|«МП Моторспорт»
|+8.803
|4.
|Деннис Хаугер
|«Према Рейсинг»
|+14.397
|5.
|Амаури Кордел
|«Ван Амерсфорт Рейсинг»
|+15.449
|6.
|Логан Сарджент
|«Карлин»
|+15.938
|7.
|Джек Дуэн
|«Виртуози Рейсинг»
|+16.501
|8.
|Рой Ниссани
|«ДАМС»
|+17.313
|9.
|Тео Пуршер
|«АРТ Гран-при»
|+17.579
|10.
|Маркус Армстронг
|«Хайтек Гран-при»
|+17.968
|11.
|Фредерик Вести
|«АРТ Гран-при»
|+19.213
|12.
|Юри Випс
|«Хайтек Гран-при»
|+22.031
|13.
|Аюму Иваса
|«ДАМС»
|+24.162
|14.
|Клеман Новалак
|«МП Моторспорт»
|+27.095
|15.
|Зэйн Мэлоуни
|«Трайдент»
|+33.860
|16.
|Олли Колдуэлл
|«Кампос Рейсинг»
|+34.034
|17.
|Ральф Бошунг
|«Кампос Рейсинг»
|+36.430
|18.
|Хуан Мануэль Корреа
|«Ван Амерсфорт Рейсинг»
|+38.164*
|19.
|Марино Сато
|«Виртуози Рейсинг»
|+58.710
|20.
|Татьяна Кальдерон
|«Хароуз Рейсинг Систем»
|+1:14.890
|21.
|Джехан Дарувала
|«Према Рейсинг»
|сход
|22.
|Энцо Фиттипальди
|«Хароуз Рейсинг Систем»
|сход
*Хуан Мануэль Корреа получил пятисекундный штраф за столкновение с Марино Сато.
Комментарии
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