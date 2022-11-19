Лоусон выиграл спринт Ф-2 в Абу-Даби, Другович — третий, Сарджент — шестой

Представитель молодёжной программы «Ред Булл» Лиам Лоусон стал победителем спринтерской гонки Формулы-2 на трассе «Яс Марина». Во время гонки Лоусон прошёл Рихарда Версхора и смог от него оторваться. Амаури Кордел долгое время занимал третье место, но ближе к финишу не смог отразить атаку Фелипе Друговича, а на последнем круге пропустил и Денниса Хаугера.



Отметим, что сразу после старта гонка была надолго прервана красными флагами после аварии между Джеханом Дарувалой и Энцо Фиттипальди: маршалы долгое время убирали обломки и восстанавливали отбойники.



Формула-2. Абу-Даби. Спринтерская гонка.

Место Пилот Команда Время 1. Лиам Лоусон «Карлин» 1:11:53.868 2. Рихард Версхор «Трайдент» +7.943 3. Фелипе Другович «МП Моторспорт» +8.803 4. Деннис Хаугер «Према Рейсинг» +14.397 5. Амаури Кордел «Ван Амерсфорт Рейсинг» +15.449 6. Логан Сарджент «Карлин» +15.938 7. Джек Дуэн «Виртуози Рейсинг» +16.501 8. Рой Ниссани «ДАМС» +17.313 9. Тео Пуршер «АРТ Гран-при» +17.579 10. Маркус Армстронг «Хайтек Гран-при» +17.968 11. Фредерик Вести «АРТ Гран-при» +19.213 12. Юри Випс «Хайтек Гран-при» +22.031 13. Аюму Иваса «ДАМС» +24.162 14. Клеман Новалак «МП Моторспорт» +27.095 15. Зэйн Мэлоуни «Трайдент» +33.860 16. Олли Колдуэлл «Кампос Рейсинг» +34.034 17. Ральф Бошунг «Кампос Рейсинг» +36.430 18. Хуан Мануэль Корреа «Ван Амерсфорт Рейсинг» +38.164* 19. Марино Сато «Виртуози Рейсинг» +58.710 20. Татьяна Кальдерон «Хароуз Рейсинг Систем» +1:14.890 21. Джехан Дарувала «Према Рейсинг» сход 22. Энцо Фиттипальди «Хароуз Рейсинг Систем» сход

*Хуан Мануэль Корреа получил пятисекундный штраф за столкновение с Марино Сато.