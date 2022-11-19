Мик Шумахер ответил на вопрос о возможности перехода в серию DTM

Немецкий гонщик «Хааса» Мик Шумахер, оставшийся без места боевого пилота Формулы-1 на сезон-2023, заявил, что даже в такой ситуации ему на данный момент неинтересен вариант с переходом в немецкую туринговую серию DTM. Там сейчас выступает двоюродный брат Мика — сын Ральфа Шумахера Давид.



«Прямо сейчас я этого не хочу. Я хочу остаться в этом паддоке. Какие бы возможности мне ни представились, я должен их изучить, но DTM сейчас не та, какой была в прошлом. Сейчас это не вариант для меня», — приводит слова Мика Шумахера GrandPX.



В составе «Хааса» Шумахера заменит Нико Хюлькенберг. Он дебютировал в Формуле-1 в 2010 году в составе «Уильямса». После года вынужденного перерыва Хюлькенберг выступал за «Форс Индия» в 2011–2012 годах и с 2014 по 2016 год — с перерывом на один сезон в составе «Заубера». В 2017–2019 годах Нико являлся пилотом «Рено», после чего провёл три сезона в роли резервиста «Рейсинг Пойнт» и «Астон Мартин», за это время выйдя на старт пяти Гран-при. За свою карьеру в Формуле-1 Хюлькенберг ни разу не поднялся на подиум.

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