Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Леклер: «Феррари» важно занять второе место в Кубке конструкторов

Леклер: «Феррари» важно занять второе место в Кубке конструкторов
Комментарии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги квалификации Гран-при Абу-Даби, в которой он занял третье место.

«У меня были блокировки в шестом и седьмом поворотах, но всё равно шанса не было — «Ред Булл» были намного сильнее. Тем не менее у нас неплохая позиция, чтобы завтра побороться с Чеко.

Уверен, что завтра мы сможем совместно поработать с Сайнсом. Попробуем максимизировать результат команды. «Ред Булл» традиционно по воскресеньям ещё сильнее, но надеюсь, что мы сможем с ними побороться. Нам важно занять второе место в Кубке конструкторов, чтобы с поднятой головой уйти на праздники и тем самым отметить весь тот труд, который команда вкладывала на протяжении года», — сказал Шарль Леклер после завершения квалификации Гран-при Абу-Даби.

Зачем следить за Ф-1 в Абу-Даби, раз всё уже решено? Есть как минимум 7 причин Зачем следить за Ф-1 в Абу-Даби, раз всё уже решено? Есть как минимум 7 причин
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022