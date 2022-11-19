Леклер: «Феррари» важно занять второе место в Кубке конструкторов

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги квалификации Гран-при Абу-Даби, в которой он занял третье место.



«У меня были блокировки в шестом и седьмом поворотах, но всё равно шанса не было — «Ред Булл» были намного сильнее. Тем не менее у нас неплохая позиция, чтобы завтра побороться с Чеко.



Уверен, что завтра мы сможем совместно поработать с Сайнсом. Попробуем максимизировать результат команды. «Ред Булл» традиционно по воскресеньям ещё сильнее, но надеюсь, что мы сможем с ними побороться. Нам важно занять второе место в Кубке конструкторов, чтобы с поднятой головой уйти на праздники и тем самым отметить весь тот труд, который команда вкладывала на протяжении года», — сказал Шарль Леклер после завершения квалификации Гран-при Абу-Даби.