Алонсо заявил, что «позаботится» в гонке о завершающем карьеру Феттеле

Гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо порадовался за завершающего карьеру в Формуле-1 Себастьяна Феттеля. В своей финальной квалификации в Абу-Даби гонщик «Астон Мартин» показал девятый результат.



«Я был очень рад. Не чтобы мы пытаемся ему помочь, но все мы пытались следить за ним: например, вовремя заметить, когда он появится в зеркале заднего вида на быстром круге. Потому что мы хотим, чтобы у него получился гладкий уикенд.



Да и завтра — он стартует девятым, я буду десятым. Так что я позабочусь о нём на старте гонки и первом круге. Будем надеяться, что мы оба увидим клетчатый флаг», — приводит слова Алонсо The Race.

Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Квалификация



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:23.824

2. Серхио Перес («Ред Булл») +0.228

3. Шарль Леклер («Феррари») +0.268

4. Карлос Сайнс («Феррари») +0.418

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.684

6. Джордж Расселл («Мерседес») +0.687

7. Ландо Норрис («Макларен») +0.945

8. Эстебан Окон («Альпин») +1.006

9. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1.137

10. Даниэль Риккардо («Макларен») +1.221



Не прошли в третий сегмент

11. Фернандо Алонсо («Альпин») — 1:25.096

12. Юки Цунода («Альфа Таури») — 1:25.219

13. Мик Шумахер («Хаас») — 1:25.225

14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:25.359

15. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1:25.408



Не прошли во второй сегмент

16. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1:25.834

17. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1:25.859

18. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 1:25.892

19. Александер Албон («Уильямс») — 1:26.028

20. Николас Латифи («Уильямс») — 1:26.054.