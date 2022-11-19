Сарджент почти гарантировал суперлицензию Ф-1. Старт в гонке ухудшает его шансы

Американский гонщик Логан Сарджент практически гарантировал себе получение суперлицензии после спринтерской гонки Формулы-2 в Абу-Даби.



По итогам заезда Сарджент финишировал шестым, гарантировав себе восьмое место в чемпионате 2022 года.



В настоящий момент на счету Сарджента 32 балла суперлицензии — 20 очков американец получил за третье место в Формуле-3 по итогам 2020 года, ещё семь баллов — за седьмое место по итогам сезона-2021 в том же чемпионате. Помимо этого, Сарджент заработал два бонусных балла по итогам прошлого сезона за завершение чемпионата без единого штрафа.



Что касается баллов за тренировки Формулы-1, то Сарджент записал на свой счёт три балла за участие в свободных практиках в США, Бразилии и Абу-Даби, что в сумме даёт 32 балла.



В преддверии финальной гонки сезона-2022 Формулы-2 Сардженту будет достаточно закончить сезон на седьмом месте, чтобы гарантировать себе получение суперлицензии — за седьмую позицию по итогам чемпионата Формулы-2 пилоты получают восемь баллов.



Кроме того, ещё два балла Сарджент может получить по итогам сезона, если не заработает штрафов в завтрашней гонке — в чемпионате 2022 года американец ни разу не получал штрафных баллов.



Любопытно, что если Сарджент не примет участие в завтрашней гонке, то он гарантированно получит суперлицензию. Если же Сарджент выйдет на старт и получит штраф по итогам гонки, не сумев набрать хороших очков, то в теории он может закончить чемпионат восьмым, из-за чего ему не хватит двух баллов для получения суперлицензии.

Напомним, команда Формулы-1 «Уильямс» объявила, что Сарджент займёт место боевого пилота в их составе, если наберёт необходимое количество очков для получения суперлицензии.