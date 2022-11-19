Сарджент почти гарантировал суперлицензию Ф-1. Старт в гонке ухудшает его шансы

Американский гонщик Логан Сарджент практически гарантировал себе получение суперлицензии после спринтерской гонки Формулы-2 в Абу-Даби.
По итогам заезда Сарджент финишировал шестым, гарантировав себе восьмое место в чемпионате 2022 года.
В настоящий момент на счету Сарджента 32 балла суперлицензии — 20 очков американец получил за третье место в Формуле-3 по итогам 2020 года, ещё семь баллов — за седьмое место по итогам сезона-2021 в том же чемпионате. Помимо этого, Сарджент заработал два бонусных балла по итогам прошлого сезона за завершение чемпионата без единого штрафа.
Что касается баллов за тренировки Формулы-1, то Сарджент записал на свой счёт три балла за участие в свободных практиках в США, Бразилии и Абу-Даби, что в сумме даёт 32 балла.
В преддверии финальной гонки сезона-2022 Формулы-2 Сардженту будет достаточно закончить сезон на седьмом месте, чтобы гарантировать себе получение суперлицензии — за седьмую позицию по итогам чемпионата Формулы-2 пилоты получают восемь баллов.
Кроме того, ещё два балла Сарджент может получить по итогам сезона, если не заработает штрафов в завтрашней гонке — в чемпионате 2022 года американец ни разу не получал штрафных баллов.
Любопытно, что если Сарджент не примет участие в завтрашней гонке, то он гарантированно получит суперлицензию. Если же Сарджент выйдет на старт и получит штраф по итогам гонки, не сумев набрать хороших очков, то в теории он может закончить чемпионат восьмым, из-за чего ему не хватит двух баллов для получения суперлицензии.
Напомним, команда Формулы-1 «Уильямс» объявила, что Сарджент займёт место боевого пилота в их составе, если наберёт необходимое количество очков для получения суперлицензии.
|Место
|Пилот
|Команда
|Очки
|1.
|Фелипе Другович
|«МП Моторспорт»
|247
|2.
|Тео Пуршер
|«АРТ Гран-при»
|164
|3.
|Логан Сарджент
|«Карлин»
|138
|4.
|Лиам Лоусон
|«Карлин»
|134
|5.
|Джек Дуэн
|«Виртуози Рейсинг»
|128
|6.
|Джехан Дарувала
|«Према Рейсинг»
|126
|7.
|Энцо Фиттипальди
|«Хароуз Рейсинг Систем»
|126
|8.
|Фредерик Вести
|«АРТ Гран-при»
|117
|9.
|Аюму Иваса
|«ДАМС»
|116
|10.
|Юри Випс
|«Хайтек Гран-при»
|110
|11.
|Деннис Хаугер
|«Према Рейсинг»
|103
|12.
|Рихард Версхор
|«Трайдент»
|97
|13.
|Маркус Армстронг
|«Хайтек Гран-при»
|91
|14.
|Клеман Новалак
|«МП Моторспорт»
|40
|15.
|Ральф Бошунг
|«Кампос Рейсинг»
|40
|16.
|Джейк Хьюз
|«Ван Амерсфорт Рейсинг»
|26
|17.
|Давид Бекман
|«Хароуз Рейсинг Систем»/«Ван Амерсфорт Рейсинг»
|25
|18.
|Рой Ниссани
|«ДАМС»
|19
|19.
|Амаури Кордел
|«Ван Амерсфорт Рейсинг»
|18
|20.
|Роберто Мери
|«Кампос Рейсинг»
|15
|21.
|Оливер Колдуэлл
|«Кампос Рейсинг»
|12
|22.
|Марино Сато
|«Виртуози Рейсинг»
|6
|23.
|Калан Уильямс
|«Трайдент»
|5
|24.
|Джем Болюкбаши
|«Хароуз Рейсинг Систем»
|0
|25.
|Лука Гьотто
|«ДАМС»
|0
|26.
|Зэйн Мэлоуни
|«Трайдент»
|0
|27.
|Татьяна Кальдерон
|«Хароуз Рейсинг Систем»
|0
|28.
|Хуан Мануэль Корреа
|«Ван Амерсфорт Рейсинг»
|0
|29.
|Лирим Зендели
|«Кампос Рейсинг»
|0
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