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Сарджент почти гарантировал суперлицензию Ф-1. Старт в гонке ухудшает его шансы

Сарджент почти гарантировал суперлицензию Ф-1. Старт в гонке ухудшает его шансы
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Американский гонщик Логан Сарджент практически гарантировал себе получение суперлицензии после спринтерской гонки Формулы-2 в Абу-Даби.

По итогам заезда Сарджент финишировал шестым, гарантировав себе восьмое место в чемпионате 2022 года.

В настоящий момент на счету Сарджента 32 балла суперлицензии — 20 очков американец получил за третье место в Формуле-3 по итогам 2020 года, ещё семь баллов — за седьмое место по итогам сезона-2021 в том же чемпионате. Помимо этого, Сарджент заработал два бонусных балла по итогам прошлого сезона за завершение чемпионата без единого штрафа.

Что касается баллов за тренировки Формулы-1, то Сарджент записал на свой счёт три балла за участие в свободных практиках в США, Бразилии и Абу-Даби, что в сумме даёт 32 балла.

В преддверии финальной гонки сезона-2022 Формулы-2 Сардженту будет достаточно закончить сезон на седьмом месте, чтобы гарантировать себе получение суперлицензии — за седьмую позицию по итогам чемпионата Формулы-2 пилоты получают восемь баллов.

Кроме того, ещё два балла Сарджент может получить по итогам сезона, если не заработает штрафов в завтрашней гонке — в чемпионате 2022 года американец ни разу не получал штрафных баллов.

Любопытно, что если Сарджент не примет участие в завтрашней гонке, то он гарантированно получит суперлицензию. Если же Сарджент выйдет на старт и получит штраф по итогам гонки, не сумев набрать хороших очков, то в теории он может закончить чемпионат восьмым, из-за чего ему не хватит двух баллов для получения суперлицензии.

Напомним, команда Формулы-1 «Уильямс» объявила, что Сарджент займёт место боевого пилота в их составе, если наберёт необходимое количество очков для получения суперлицензии.

МестоПилотКомандаОчки
1.Фелипе Другович«МП Моторспорт»247
2.Тео Пуршер«АРТ Гран-при»164
3.Логан Сарджент«Карлин»138
4.Лиам Лоусон«Карлин»134
5.Джек Дуэн«Виртуози Рейсинг»128
6.Джехан Дарувала«Према Рейсинг»126
7.Энцо Фиттипальди«Хароуз Рейсинг Систем»126
8.Фредерик Вести«АРТ Гран-при»117
9.Аюму Иваса«ДАМС»116
10.Юри Випс«Хайтек Гран-при»110
11.Деннис Хаугер«Према Рейсинг»103
12.Рихард Версхор«Трайдент»97
13.Маркус Армстронг«Хайтек Гран-при»91
14.Клеман Новалак«МП Моторспорт»40
15.Ральф Бошунг«Кампос Рейсинг»40
16.Джейк Хьюз«Ван Амерсфорт Рейсинг»26
17.Давид Бекман«Хароуз Рейсинг Систем»/«Ван Амерсфорт Рейсинг»25
18.Рой Ниссани«ДАМС»19
19.Амаури Кордел«Ван Амерсфорт Рейсинг»18
20.Роберто Мери«Кампос Рейсинг»15
21.Оливер Колдуэлл«Кампос Рейсинг»12
22.Марино Сато«Виртуози Рейсинг»6
23.Калан Уильямс«Трайдент»5
24.Джем Болюкбаши«Хароуз Рейсинг Систем»0
25.Лука Гьотто«ДАМС»0
26.Зэйн Мэлоуни«Трайдент»0
27.Татьяна Кальдерон«Хароуз Рейсинг Систем»0
28.Хуан Мануэль Корреа«Ван Амерсфорт Рейсинг»0
29.Лирим Зендели«Кампос Рейсинг»0
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