Хюлькенберг рассказал о ходе переговоров с «Хаасом»

Резервист «Астон Мартин» Нико Хюлькенберг рассказал о ходе переговоров с американской командой Формулы-1 «Хаас».
«Серьёзные переговоры начались во время летнего перерыва, постепенно мы начали двигаться. После перерыва Мик показал себя лучше и ему дали больше времени себя проявить. Я был настроен оптимистично, но не был уверен в том, что получу контракт. Летом мы были ближе к тому, чтобы не подписывать контракт. Конечно, я сейчас счастлив, у меня будет напряжённый год. Конечно, быть третьим пилотом — это совсем другие ощущения. Сейчас буду интенсивно готовиться к новому сезону. Будет нелегко, но я выживу», — приводит слова Хюлькенберга Sportsmole.
Ранее «Хаас» объявил о том, что контракт с Миком Шумахером не будет продлён. Его в новом сезоне заменит Нико Хюлькенберг.
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