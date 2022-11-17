Штайнер ответил на вопрос о сроках контрактов Хюлькенберга и Магнуссена

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал сроки контрактов пилотов американской команды Кевина Магнуссена и Нико Хюлькенберга.



«Я не могу раскрывать содержание контракта Хюлькенберга. Думаю, у нас есть ещё несколько лет с этими гонщиками. Они не такие уж старые, одному 30 лет, другому 35. Очень быстро они не остановятся. Так что мы подумаем об этом через несколько лет. В краткосрочной перспективе наша цель на ближайшие два года — вернуть команду в среднюю группу, если не в лидеры», — приводит слова Штайнера Motorsport Total.



В четверг, 17 ноября, «Хаас» официально сообщил, что Нико Хюлькенберг в новом сезоне заменит Мика Шумахера в качестве боевого пилота команды.



Кевин Магнуссен, напарник Хюлькенберга, пришёл в «Хаас» перед началом сезона-2022 и заменил Никиту Мазепина, с которым был расторгнут контракт.

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