Ферстаппен — о 15 победах за сезон: повторить будет трудно, но это отличная мотивация!

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал свою победу на Гран-при Абу-Даби.
«Это была хорошая гонка. Главным было работать с шинами. «Mедиум» сработал хорошо, »хард» тоже. Невероятно победить здесь — уже в 15-й раз в сезоне! Это был приятный год, повторить его будет сложно, но в то же время это отличная мотивация на следующий сезон», — сказал Ферстаппен после гонки.
Гран-при Абу-Даби. Гонка.
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 58 кругов.
2. Шарль Леклер («Феррари») +8.771.
3. Серхио Перес («Ред Булл») +10.093.
4. Карлос Сайнс («Феррари») +24.892.
5. Джордж Расселл («Мерседес») +35.888.
6. Ландо Норрис («Макларен») +56.234.
7. Эстебан Окон («Альпин») +57.240.
8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:16.931.
9. Даниэль Риккардо («Макларен») +1:23.268.
10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1:23.898.
11. Юки Цунода («Альфа Таури») +1:29.371.
12. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1 круг.
13. Александер Албон («Уильямс») +1 круг.
14. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1 круг.
15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1 круг.
16. Мик Шумахер («Хаас») +1 круг.
17. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.
18. Николас Латифи («Уильямс») — сошёл.
19. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — сошёл.
20. Фернандо Алонсо («Альпин») — сошёл.
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