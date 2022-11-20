Россиянка Блохина стала 11-й и 6-й на внезачётном этапе Формулы-4 ОАЭ

Российская гонщица Виктория Блохина выступила на внезачётном этапе Формулы-4 Объединённых Арабских Эмиратов, который прошёл в один уикенд с Гран-при Абу-Даби Формулы-1 на автодроме «Яс Марина». Для участников Трофей Ф-4 ОАЭ — это ставшая уже традиционной возможность поработать с техникой ещё до основных стартов и лучше изучить трассу — именно она в феврале примет решающий этап чемпионата.



В Трофее Ф-4 в этом году участвовали 11 пилотов — больше, чем в предыдущем сезоне. Одним из главных фаворитов заездов считался Алекс Данн — ирландец, который в этом году стал чемпионом британской Ф-4 и завоевал второе место в итальянском первенстве. Именно он первенствовал в квалификации и завоевал поул-позицию к первой гонке.



Однако удержать лидерство на дистанции Данну не удалось, и на первое место вырвался новозеландец Луи Шарп. Алекс финишировал вторым, а третью позицию занял местный пилот Кеану Аль-Азхари. Виктория Блохина после неплохого седьмого времени в квалификации, в которой она менее секунды уступила Данну, столкнулась с проблемами и замкнула пелотон — 11-е место.



Второй заезд прошёл намного напряжённее и дважды прерывался выездом автомобиля безопасности. При этом Данн поучаствовал сразу в двух инцидентах с соперниками, в каждом из которых терял переднее антикрыло и до финиша не добрался. Победу же вновь завоевал Шарп, вторым стал японец Канато Ле, а Аль-Азхари, как и в первом заезде, замкнул тройку призёров.



Виктория Блохина вновь стартовала седьмой — решётка на этот раз формировалась по быстрейшим кругам первого заезда. Но в этот раз россиянка сумела блеснуть, отыграть одну позицию и к финишу расположиться на шестой строчке.



Основной сезон Ф-4 ОАЭ стартует 13 января на «Автодроме Дубай». В общей сложности в течение месяца пройдут пять этапов, и последний из них состоится 18–19 февраля на «Яс Марине».