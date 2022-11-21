Леклер-младший и юниор «Мерседеса» определились с командами на сезон-2023 Формулы-2

Датский гонщик Формулы-2, пилот молодёжной программы «Мерседеса» Фредерик Вести подписал контракт с «Премой» на следующий сезон чемпионата Ф-2, сообщает пресс-служба команды. Вести станет напарником британского гонщика Оливера Бермана, который дебютирует в чемпионате Формулы-2 в следующем году.



По итогам сезона-2022 Формулы-2 Фредерик Вести занял девятое место в личном зачёте, записав на свой счёт одну победу и четыре подиума. Для Вести предстоящий сезон станет вторым в Формуле-2 в карьере.



Вести является чемпионом ФРЕКА сезона-2019.



Помимо Вести, с командой на следующий сезон определился и младший брат пилота «Феррари» Шарля Леклера — Артур. Следующий сезон Леклер проведёт в составе «ДАМС» в Формуле-2. Этот сезон станет для Леклера-младшего дебютным в чемпионате.



Прошлый сезон Артур Леклер провёл в Формуле-3, заняв шестое место в личном зачёте. Он записал на свой счёт одну победу и одно второе место.