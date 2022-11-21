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Отец Сайнса сообщил, что машина 2023 года будет лучше подходить Карлосу

Отец Сайнса сообщил, что машина 2023 года будет лучше подходить Карлосу
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Карлос Сайнс — старший, отец пилота «Феррари» Карлоса Сайнса, считает, что в 2023 году машина итальянской команды должна с самого начала чемпионата лучше подходить его сыну.

«Самое главное, что Карлос прогрессировал. У него было шесть сходов, что не раз лишило его очков, но он был быстр и хорошо работал. Вы могли видеть это по его поулу в Остине и выступлениям в двух последних гонках. Машина 2023 года будет доработана и должна с самого начала лучше подойти Карлосу», — приводит слова Карлоса Сайнса — старшего Soymotor.

Напомним, Карлос Сайнс по итогам сезона-2022 одержал одну победу — на Гран-при Великобритании — и закончил сезон пятым, отстав от своего напарника, монегаска Шарля Леклера, на 62 очка.

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