Отец Сайнса сообщил, что машина 2023 года будет лучше подходить Карлосу

Карлос Сайнс — старший, отец пилота «Феррари» Карлоса Сайнса, считает, что в 2023 году машина итальянской команды должна с самого начала чемпионата лучше подходить его сыну.



«Самое главное, что Карлос прогрессировал. У него было шесть сходов, что не раз лишило его очков, но он был быстр и хорошо работал. Вы могли видеть это по его поулу в Остине и выступлениям в двух последних гонках. Машина 2023 года будет доработана и должна с самого начала лучше подойти Карлосу», — приводит слова Карлоса Сайнса — старшего Soymotor.



Напомним, Карлос Сайнс по итогам сезона-2022 одержал одну победу — на Гран-при Великобритании — и закончил сезон пятым, отстав от своего напарника, монегаска Шарля Леклера, на 62 очка.