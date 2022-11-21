Сайнс: тактика Хэмилтона в Абу-Даби была нахальной, но я бы поступил так же

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс дал комментарий по поводу своей борьбы с пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Абу-Даби.
«Льюис проскочил шикану и потом пропустил меня, но он пропустил меня в нахальной форме, чтобы затем получить DRS и снова обогнать меня. Мне пришлось сильно расходовать шины, чтобы обогнать его, что стоило мне довольно много времени в гонке. Вероятно, это вынудило меня сделать две остановки, и с этого момента я стал медленнее и не смог сегодня участвовать в борьбе за второе место.
Знаете, я сам использовал это правило или отсутствие ясности раньше. Так что я не собираюсь критиковать Льюиса за это, потому что я бы сделал что-то подобное. Вы получаете позицию на старте, отлично двигаясь по внутренней стороне шестого поворота, а гонщик решает срезать шикану, и с этого момента ваша гонка оказывается под угрозой. Но так бывает», — приводит слова Сайнса RaceFans.
Карлос Сайнс показал, как он тренируется в сауне:
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