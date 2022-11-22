Росберг: Расселл — будущий чемпион мира

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг поделился мнением о ситуации в «Мерседесе».
«Я думаю, Джордж провёл невероятно хороший сезон. Он был стабилен, выжимал максимум из машины на постоянной основе. Это впечатляет, учитывая то, что это был его первый год в „Мерседесе“, особенно, учитывая то, что Льюис по-прежнему на пике формы. И победить его в личном зачёте — это невероятное достижение.
Мы знаем, что у Льюиса был не самый удачный сезон, особенно в первой его части, когда машина была не очень хороша и над ней приходилось экспериментировать. Но это не умаляет заслуг Джорджа. Он проделал невероятно хорошую работу.
Но в следующем сезоне ситуация будет совершенно другой, если с самого начала они будут впереди. Сражаться за подиумы, победы. Это будет другая ситуация, если в команде не будет этого беспорядка и мыслей о том, что делать с тем, что машина не особо хорошо едет.
В следующем году мы посмотрим, сможет ли Джордж по-прежнему остаться впереди Льюиса. Это невероятный вызов. Льюис всё ещё на пике, он силён. Это будет здорово посмотреть. Джордж в любом случае будущий чемпион мира.
И мне было бы интересно посмотреть, как Тото Вольф будет управлять своими двумя пилотами, потому что одно дело — когда они сражаются за места на границе десятки, за шестое место. Но контролировать пилотов, когда они сражаются за победы — это совершенно другая история», — сказал Робсерг в эфире Sky Sports.
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