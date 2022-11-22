Мик Шумахер — о столкновении с Латифи: я просто не видел его
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Пилот «Хааса» Мик Шумахер высказался по поводу своего столкновения с гонщиком «Уильямса» Николасом Латифи во время Гран-при Абу-Даби.
«В современных болидах обзор не очень большой. Я имею в виду, что шины расположены очень высоко, руль находится у тебя перед лицом. Он немного перетормозил, широко заехал, а затем вернулся на трассу. Я этого не ожидал, если честно. И я просто не видел его.
В конце мне всё же удалось проехать несколько хороших кругов, но к концу шины просто закончились. Так что да, эта гонка принесла только разочарование, но мы будем смотреть вперёд.
Справедлив ли был штраф? Честно говоря, мне всё равно», – приводит слова Шумахера Motorsport.
Мик Шумахер и ещё 10 детей известных гонщиков на пути в Ф-1:
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