«Приятный сюрприз». Алонсо высказался о дебюте за «Астон Мартин»

Испанский пилот Фернандо Алонсо высказался по поводу своего дебюта за «Астон Мартин» на послесезонных тестах в Абу-Даби.

«Были некоторые опасения насчёт того, насколько комфортно мне будет с рулевым управлением, потому что в «Альпин» в первый год, когда я присоединился, нам пришлось много работать, почти пять месяцев, над этим компонентом. Поэтому у нас были некоторые проблемы, о которых мы говорили в последние несколько недель. Для меня было приятным сюрпризом, что я чувствую себя хорошо с системой «Астон Мартин», и нам не нужно ничего менять. Мы проехали 97 кругов без проблем, так что это выдающийся результат», — приводит слова Алонсо The Race.

Напомним, Алонсо в следующем сезоне будет выступать за «Астон Мартин». По итогам недавно закончившегося сезона испанец занял девятое место в общем зачёте пилотов. На счету Фернандо 81 очко. Победителем сезона стал голландец Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл».

Феттель оплошал во время поздравления Алонсо с днём рождения: