«Приятный сюрприз». Алонсо высказался о дебюте за «Астон Мартин»

Испанский пилот Фернандо Алонсо высказался по поводу своего дебюта за «Астон Мартин» на послесезонных тестах в Абу-Даби.
«Были некоторые опасения насчёт того, насколько комфортно мне будет с рулевым управлением, потому что в «Альпин» в первый год, когда я присоединился, нам пришлось много работать, почти пять месяцев, над этим компонентом. Поэтому у нас были некоторые проблемы, о которых мы говорили в последние несколько недель. Для меня было приятным сюрпризом, что я чувствую себя хорошо с системой «Астон Мартин», и нам не нужно ничего менять. Мы проехали 97 кругов без проблем, так что это выдающийся результат», — приводит слова Алонсо The Race.
Напомним, Алонсо в следующем сезоне будет выступать за «Астон Мартин». По итогам недавно закончившегося сезона испанец занял девятое место в общем зачёте пилотов. На счету Фернандо 81 очко. Победителем сезона стал голландец Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл».
Феттель оплошал во время поздравления Алонсо с днём рождения:
- 22 ноября 2022
-
20:47
-
20:01
-
19:26
-
18:41
-
18:31
-
17:12
-
16:44
-
15:43
-
15:39
-
14:57
-
14:34
-
14:30
-
14:17
-
14:01
-
13:56
-
12:56
-
12:19
-
11:43
-
11:19
-
10:59
-
10:40
-
10:26
-
10:11
-
09:58
-
09:15
-
01:03
-
00:55
- 21 ноября 2022
-
23:58
-
23:53
-
22:47
-
22:43
-
21:55
-
21:00
-
20:40
-
20:10