«Не лучшее телосложение для гонщика». Хюлькенберг признался, что ему тесно в болидах Ф-1

Новобранец «Хааса» Нико Хюлькенберг высказался по поводу работы с болидами Формулы-1.
«Три дня тестов перед первой гонкой — это не так много. Для меня это небольшой предварительный просмотр, чтобы почувствовать машину. Я смогу посмотреть, насколько хороши характеристики машины, что меня устраивает, а над чем нам, возможно, нужно поработать.
Возвращение – это всегда сложно. Последний раз я управлял болидом Формулы-1 в августе, после гонки в Будапеште. Делаю несколько заездов, набираю скорость, привыкаю к машине — таков план. Дальше посмотрим. Все 10 лет всегда было так: ты проводишь зимние тренировки как вол, но потом садишься в машину, и первые несколько дней всегда были тяжёлыми.
Я большой парень, у меня длинные руки. Должен сказать, что у меня не самое лучшее телосложение для гонщика. Весной у меня болели мышцы в течение нескольких дней после заездов. Но теперь у меня есть три месяца, чтобы как следует набраться сил. Всё будет хорошо», — приводит слова Хюлькенберга Motorsport-Total.
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