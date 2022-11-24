Пилоты Ф-1 совершили более 780 обгонов за сезон. На 30% больше, чем в прошлом году

Компания «Пирелли» представила статистические данные касательно обгонов в минувшем сезоне Формулы-1.
Так, за прошедшие 22 Гран-при гонщики совершили в общей сложности 785 обгонов, что на 30% превзошло результат годичной давности – 599.
«К сожалению, трудно приводить статистику в ситуациях, когда пилоты обгоняют друг друга дважды или трижды за круг. Это касается Джидды и ещё нескольких гонок. На основной прямой пилоты могут находиться в одной позиции, и вы также не будете это засчитывать. Засчитываются только реальные обгоны.
Я считаю получившееся число хорошим, на 30% больше, учитывая, что оно основывается на фактах. Так что это не преувеличение. И дело здесь не только в шинах, но в дизайне машин. Шины стали его частью. И поэтому они не так сильно скользят и перегреваются», – приводит слова главы «Пирелли» Марио Изолы издание Autosport.
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