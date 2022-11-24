В «Мерседесе» рассказали о «таблице судьбы», которую использовали в прошедшем сезоне

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал о необычном названии инструмента, который помогал им определить, на каких трассах болид немецкой команды будет более или менее конкурентоспособен.
«Мы старались быть осторожными, в Абу-Даби не строили ожиданий, исходя из результата в Бразилии. Та трасса нам подходила идеально, и всё прошло гладко, а Абу-Даби в нашей «таблице судьбы» был одним из худших треков. Не так плохо, как со скоростными трассами, но и не идеально», — приводит слова Вольфа Crash.
«Таблица судьбы» — наша внутренняя разработка, которая помогала определять и предсказывать, где наша машина будет относительно конкурентов, и это работало неплохо. В течение сезона мы наблюдали хорошую корреляцию с реальными результатами», — объяснил главный стратег «Мерседеса» Джеймс Ваулз.
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