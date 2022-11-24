13-летний чемпион мира по картингу из Таиланда стал членом молодёжной программы «Ред Булл»

13-летний тайский картингист, чемпион мира по картингу Энцо Тарнваничкул подписал контракт с молодёжной программой «Ред Булл». Об этом спортсмен сообщил в своих социальных сетях.
«Очень горд объявить, что присоединюсь к молодёжной программе «Ред Булл» в 2923 году. С нетерпением жду своего нового путешествия. Спасибо за такую возможность, я постараюсь сделать всё от меня зависящее на трассе и в своей карьере», — написал Энцо Тарнваничкул в своих социальных сетях.
В сезоне-2022 Тарнваничкул стал чемпионом мира по картингу в категории OKJ. Ранее титулы в аналогичной категории выигрывали такие гонщики, как Шарль Леклер, Логан Сарджент и Александер Албон. При этом Тарнваничкул стал первым в истории тайским чемпионом в категории OK-Junior — Албон свой титул чемпиона мира выигрывал в категории KF3 CIK.
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