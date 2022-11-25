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В «Альфа Ромео» заявили, что шестое место в Кубке конструкторов поможет команде финансово

В «Альфа Ромео» заявили, что шестое место в Кубке конструкторов поможет команде финансово
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Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр считает, что шестое место в Кубке конструкторов сильно поможет команде с финансовой точки зрения.

«Это было лучшее окончание сезона из всех возможных, потому что благодаря этому вся команда подходит к зимнему перерыву в отличном настроении. Более того, победа в борьбе с «Астон Мартин» — это прекрасно, если говорить о выполнении задач. Помимо прочего, это серьёзно поможет с точки зрения финансов.

Наша команда находится ниже допустимого потолка бюджета и тратит меньше денег, чем разрешено, так что появление дополнительных денег сильно поможет нам и многое изменит. Насколько многое — увидим в следующем году. Я знаю, что некоторые команды говорят о том, что пара миллионов не особо помогают команде что-то сделать, но вот с суммой в $ 10 млн мы точно можем сделать многое», — приводит слова Вассёра Motorsport.

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