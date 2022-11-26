Ферстаппен рассказал о реакции Хельмута Марко на смерть Дитриха Матешица

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о своих взаимоотношениях с Хельмутом Марко.



«Когда мы узнали, что Дитрих Матешиц умер, я увидел по Хельмуту, насколько ему было тяжело. Он знал его около 40 лет. Именно Матешиц сделал всё возможное для всех в команде. В воскресенье на стартовой решётке Марко никогда не носит тёмные очки, но в этот раз он сделал исключение, потому что ему было очень тяжело. Перед гонкой я схватил его за руку и пообещал, что мы выиграем ради Дитриха.



В итоге на подиум Хельмут пошёл со мной, и я сказал ему: «Видите, всё получилось, даже после того неудачного пит-стопа».



Хельмут может быть эмоциональным. Не все это видят. Уикенд в США был для нас тяжёлым, но фотографии с того подиума дают приятные ощущения.



Мы обсуждаем с ним всё. Я обсуждаю с ним как настройки машины, так и повседневную жизнь. Мы вместе ходим ужинать, спрашиваем друг у друга, как прошёл день, я периодически узнаю у него, как дела у юниоров «Ред Булл», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.