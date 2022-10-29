Что же будет с «Ред Булл» после смерти Матешица? Он успел принять летом важное решение

Смерть поистине великого Дитриха Матешица не могла не встревожить поклонников «Ред Булл» в Формуле-1: что теперь будет с одним из многочисленных детищ австрийца? Давайте разберёмся, кто теперь возглавит «энергоимперию» и будет принимать решения по активам Дитриха, включая две команды Формулы-1. И что произойдёт, если новое руководство посчитает траты на гонки бесполезными.

Матешиц вместо Матешица?

Вы наверняка знаете, что Дитрих хоть и возглавлял «Ред Булл», но не имел в компании контрольного пакета акций. 51% был и остаётся у семьи Чалео Йювидьи – автора оригинального рецепта энергетика. Пока Матешиц был жив, таиландцы не вмешивались в управление «Ред Булл», но теперь ситуация может измениться.



Что же касается 49% акций Матешица, то, по неофициальным, но вполне достоверным данным, большая их часть достанется внебрачному сыну Дитриха – Марку Матешицу (фамилия при рождении – Герхадтер). Дитрих в начале 90-х два года встречался с лыжным инструктором Анитой Герхадтер. До брака их отношения так и не дошли, но именно в Марке Матешиц-старший видел наследника своего бизнеса.

Анита Герхадтер и Эдди Джордан Фото: Getty Images for Wings for Life

Это не просто предположения: в последние годы Марк постепенно начал занимать руководящие должности в разных компаниях, связанных с Матешицем. Например, в структуре, которая управляла отелями и прочей инфраструктурой для отдыха и досуга рядом с «Ред Булл Рингом», а также в благотворительном фонде Wings for Life. Ну и образование у Марка подходящее: он изучал бизнес-управление.

Так что же, Матешиц вместо Матешица? Не факт: по слухам, семья Йювидья была против того, чтобы Марк по крайней мере в ближайшее время возглавил концерн «Ред Булл» и, более того, даже блокировала назначение сына Дитриха на один из руководящих постов. Более вероятен вариант, при котором акционеры найдут босса, не связанного родственными узами ни с одной из семей.

Марк Матешиц на Гран-при Австрии Фото: Manfred Noger ATPImages/Getty Images)

Гибель полицейского и кокаин у дантиста

При этом вариант с выдвижением в боссы кого-то из семьи Йювидья ещё менее вероятен. Сыну Чалео Чалерму (ему при создании «Ред Булл» выделили 2% акций) самому уже 72 года. При этом некоторое время назад Чалерм с женой стал одним из фигурантов скандала с уходом от налогов.



Впрочем, это ещё цветочки по сравнению со случившимся с сыном Чалерма — Вораютом. В 2012 году внук сооснователя «Ред Булл» на своей «Феррари» сбил насмерть полицейского в Таиланде, после чего сбежал с места аварии. Первоначальные подсчёты показали, что скорость «Феррари» в момент контакта с мотоциклом полицейского составляла более 170 км/ч.

Чалерм Йювидья с Александером Албоном Фото: Mark Thompson/Getty Images)

В крови Вораюта обнаружили алкоголь и даже что похуже, но адвокаты заверили, что выпил он уже после ДТП на фоне нервов, а кокаин ему занесли… у дантиста! Ну, бывает. Сам Ворают попробовал было заявить, что за рулём находился не он, а его водитель, но тут обман быстро раскрылся. Дальше было странно: Ворают игнорировал заседания суда, но лишь в 2017 году его наконец объявили в розыск. А в 2020-м… обвинения с Йювидьи-младшего вдруг сняли. Якобы скорость «Феррари» при ДТП составляла менее 80 км/ч, а полицейский сам управлял мотоциклом «беспорядочно», спровоцировав контакт.



Разумеется, подобный итог расследования вызвал волну возмущения, в Таиланде даже призывали к бойкоту продукции «Ред Булл». Но прошло два года, а каких-то свежих новостей о расследовании нет.



Похоже, тюрьмы Ворают Йювидья избежал, но очевидно, что с таким бэкграундом «Ред Булл» он уже никогда не возглавит. Значит, ждём кого-то со стороны, либо – что ещё более вероятно – повышение получит кто-то из менеджеров, работавших с Матешицем-старшим.

Так что с «Ред Булл»?

Итак, с наследниками мы разобрались, а что же с судьбой активов? Две команды Формулы-1 принадлежали не концерну, а лично Матешицу. Соответственно, их дальнейшая судьба в руках Матешица-младшего и других членов семьи. В начале этого года «Блумберг» оценивал состояние Дитриха Матешица в более чем $ 15 млрд, другие источники — в $ 20 млрд с лишним. В общем, если командам понадобится помощь от владельцев, то деньги есть. Даже на развитие моторного подразделения «Ред Булл Рейсинг».



А как насчёт поддержки от концерна и сохранения нынешнего названия? Чисто теоретически новое руководство может решить, что все эти спортивные команды «энергетикам» особо и не нужны. Мол, бренд и так невероятно раскручен, так зачем вся эта побочка?



Трудно поверить, что концерн решит отказаться от поддержки двух команд Ф-1, но, если что, перед смертью Дитрих успех принять важное решение на случай подобного развития событий. У Матешица был фонд Kunst und Kultur («Искусство и культура»), и этим летом, по данным издания Trend, Дитрих расширил сферу работы фонда, добавив спорт. Так что если сам «Ред Булл» откажется от поддержки спортивных проектов, то финансирование пойдёт из средств, ранее направленных Матешицем в фонд.

При этом отметим, что благодаря последним изменениям в регламенте Формулы-1 владение командами в чемпионате мира наконец превратилось из меценатства в бизнес. Благодаря призовым и новым крупным спонсорским сделкам главная команда «быков» уже должна была уверенно выйти на самоокупаемость — помешать этому могут лишь крупные инвестиции в создание департамента моторов. Но этот департамент был запущен с благословения самого Матешица — как раз в качестве средства, гарантирующего надёжное будущее «Ред Булл» в Формуле-1.



«Дитрих создал очень сильный фундамент на будущее, — объяснял Кристиан Хорнер. — С 2026 года «Ред Булл» станет производителем двигателей, это было недостающим кусочком пазла. И теперь «Ред Булл Рейсинг» в очень сильном положении на многие годы впереди».

Важно, что и для производителей двигателей теперь введён лимит расходов, так что фактически частной команде не придётся участвовать в гонке расходов с крупными автопроизводителями. Так что вопрос денег для «Ред Булл» не стоит, тем более что команда всё ещё готова найти партнёра, которому в обмен на финансовую поддержку и экспертизу «подарит» название силового блока. С «Порше» не сложилось, но может вернуться «Хонда», какой-то интерес к Ф-1 проявляют «Хёндэ» и «Форд».



Что же до «Альфа Таури», то команда продвигает новый бренд одежды и благодаря нынешним финансовым правилам Ф-1 тоже близка к самоокупаемости. Итальянский коллектив вполне можно рассматривать как инвестицию: в подходящий момент «Альфу» можно будет продать за несколько сотен миллионов долларов. Правда, против «Таури» играет база в Италии и тесные связи с «Ред Булл», но если кто-то по-настоящему захочет пробиться в Ф-1, то раскошелится, невзирая на два этих обстоятельства.

Две команды Матешица — «Альфа Таури» и «Ред Булл» Фото: Peter Fox/Getty Images

Что в итоге?

Итак, кратко суммируем. Владение командой «Ред Булл» переходит к наследникам Матешица, которым вряд ли придётся вкладывать серьёзные деньги. К тому же можно привлечь финансирование из фонда Матешица-старшего. Единственный вопрос — отношение к спортивным проектам нового руководства «Ред Булл». При самом негативном сценарии нас когда-нибудь ждёт переименование команды Ф-1, но вряд ли это произойдёт в скором времени, если вообще случится.



«Альфа Таури» — всё ещё ценная вторая команда Ф-1, которая тоже не требует серьёзных денег, а в подходящий момент может быть выгодно продана.



Что же до моторного подразделения, то да, ему нужны инвестиции, которые можно привлечь благодаря огромным спонсорским контрактам «Ред Булл» и поддержке семьи Матешиц. Всё равно глобально свои моторы — это независимость и перспектива. И шанс на выгодное партнёрство с автопроизводителем, который не затребует так много власти, как этого хотели в «Порше».



Ну а больше всего вопросов не по будущему команд Ф-1, а по Гран-при Австрии. Срок окончания нынешнего контракта неизвестен, но считается, что соглашение с FOM близится к завершению. И вот тут уже вопрос, готовы ли преемники Матешица платить за этап на «Ред Булл Ринге».