Палмер рассказал о причинах, по которым «Феррари» проиграла «Ред Булл»

Бывший гонщик Формулы-1 Джолион Палмер высказался о противостоянии «Ред Булл» и «Феррари» в сезоне-2022.



«Феррари» выглядела так, будто у них была самая быстрая машина, и квалификационный темп показывает, что Леклер был самым быстрым гонщиком. Итак, как так вышло, что с самой быстрой машиной «Феррари» не удалось справиться намного лучше? На то есть ряд причин, но ключевым фактором был гоночный темп. Именно здесь Ферстаппен выходит вперёд. Макс был очень хорош в гонках в этом году. «Феррари» показывала отличный тмеп на старте, но в ходе сезона сильно сбавила обороты.



«Ред Булл» была самой быстрой машиной в гонках, Макс не попадал в аварии, у него не было сходов, кроме двух гоноу в начале сезона. «Ред Будд» избежал проблем.



Стратегия также была слабым местом «Феррари» на протяжении сезона, особенно в моменты, когда они должны были быть намного ближе к соперникам, чем были на самом деле", — приводит слова Палмера PlanetF1.