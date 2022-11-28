Ферстаппен: современные болиды не предназначены для уличных трасс

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен считает, что современные болиды Формулы-1 не подходят для гонок на уличных трассах.
В этом сезоне сразу четыре Гран-при предусматривало гонки на уличных трассах: в Монако, Сингапуре, Азербайджане и Саудовской Аравии.
«Мне больше не нравятся уличные трассы. И уж точно не с новым поколением ещё более крупных и тяжелых болидов. Со старыми машинами еще можно было справиться, но сейчас… В Монако и Сингапуре я был очень разочарован тем, как новые машины ведут себя на улицах. Они были слишком тяжелыми, со слишком жесткой подвеской – на них больше нельзя заезжать на бордюры. Машины просто не созданы для этого. Уличные трассы интересны для фотографий, но не для гонок», — приводит слова Ферстаппена GPFans.
Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1:
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