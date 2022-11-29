«Феррари» приняла отставку Маттиа Бинотто

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» приняла отставку руководителя Маттиа Бинотто. Об этом информирует пресс-служба гоночного коллектива. Маттиа уйдёт со своей должности 31 декабря.
«Я хотел бы поблагодарить Маттиа за его огромный, фундаментальный вклад в команду. Благодаря его усилиям в прошлом сезоне «Феррари» удалось снова стать конкурентоспособной. Все мы в «Скудерии» и в более широком сообществе «Феррари» желаем Маттиа всего наилучшего в будущем», — сказал исполнительный директор «Феррари» Бенедетто Винья.
Ранее сообщалось, что Бинотто решил уйти из «Феррари» из-за недоверия к себе со стороны президента компании Джона Элканна. Сообщалось, что его могут заменить Бенедетто Винья, Фредерик Вассёр и некоторые другие специалисты.
«Феррари» показала, как Леклер поздравил Сайнса с днем рождения:
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