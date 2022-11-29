«У нас будет ничто, умноженное на пять». Вассёр припомнил Хорнеру его слова

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр высказался о призовых его команды по итогам прошедшего сезона.
«Альфа Ромео» заняла шестое место в Кубке конструкторов, опередив «Астон Мартин» по дополнительным показателям. Это позволило швейцарской команде заработать на $ 10 млн призовых больше.
«Я знаю, что один из моих коллег говорил, что два миллиона — это ничто, так вот у нас будет ничто, умноженное на пять. Для нашей команды это может сыграть огромную роль. Мы в последние несколько месяцев не могли закупать новые детали из-за лимита. В следующем сезоне у нас получится докупать детали до конца года, это существенная разница», — приводит слова Вассёра GPFans.
Вассёр высказыванием о двух миллионах намекал на слова руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера после того, как австрийцы превысили лимит расходов на эту сумму.
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