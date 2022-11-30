Никита Мазепин высказался о женщинах в автоспорте и их перспективах в Формуле-1

Бывший российский пилот Формулы-1 Никита Мазепин поделился мнением о женщинах в автоспорте. Никита признался, что является сторонником того, чтобы спорт был доступным для всех, а также заявил, что появление девушек в Формуле-1 лишь вопрос времени.



«Я сторонник того, чтобы спорт был доступным для всех, не только в финансовом плане, но и во всём остальном. Поверьте, за свою карьеру я встречал много быстрых девчонок, которые на удивление, по моим понятиям, обладали очень крутым мастерством. Думаю, что попадание женщин в Формулу-1 это лишь вопрос времени», — приводит слова Мазепина «Татар-информ».

Мазепин попробовал себя за рулём дакаровского «КАМАЗа»:

Ранее Никита оценил свои шансы вернуться в Формулу-1.