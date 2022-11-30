Никита Мазепин оценил свои шансы вернуться в Формулу-1

Бывший российский пилот Формулы-1 Никита Мазепин поделился мыслями о шансах вернуться в «Королевские гонки». Напомним, в преддверии завершившегося недавно сезона американской команда «Хаас», пилотом которой Никита был, разорвала с ним контакт из-за ситуации вокруг Украины.



«Вернуться реально. Вопрос, насколько долго это затянется. Я со своей стороны сейчас нахожусь в нужном месте, в нужной физической форме для того, чтобы вернуться. В то же время мне не хватает опыта за рулём, и это самая важная причина. Но я верю, что если один раз научился ездить на болиде Формулы-1, то будет возможность и во второй раз это сделать», — приводит слова Мазепина «Татар-информ».

Где сейчас бывшие российские гонщики Формулы-1: