Бывший гонщик «Уильямса» выступит в «24 часах Дайтоны»

Бывший гонщик Формулы-1 Джек Эйткен выступит в составе команды Cadillac Action Express Racing на «24 часах Дайтоны» в 2023 году, сообщает Motorsport. Эйткен выступит в одном экипаже с Пипо Дерани и Александером Симсом, и для британского гонщика это станет дебютным появлением в этой гонке.



Гонка «24 часа Дайтоны» 2023 года состоится 28-29 января 2023 года.



В минувшем сезоне Эйткен выступал в чемпионатах European Le Mans Series и ADAC GT Masters, кроме того, на счету Эйткена выступление в «24 часах Ле-Мана» в составе португальской команды Algarve Pro Racing в одном экипаже с Софией Флёрш и Джоном Фэлбом.



Напомним, на счету 27-летнего Эйткена есть один Гран-при в Формуле-1 — он выступал в 2020 году на этапе в Сахире, заменяя в составе «Уильямса» Джорджа Расселла, который, в свою очередь, заменял Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе».