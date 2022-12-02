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Хаккинен не верит, что причиной увольнения Бинотто стал конфликт Маттиа с Леклером

Хаккинен не верит, что причиной увольнения Бинотто стал конфликт Маттиа с Леклером
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Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен не верит, что причиной увольнения Маттиа Бинотто из «Феррари» стал личный конфликт с Шарлем Леклером.

«Я не особо верю в эти слухи. Когда я выступал в гонках, я всегда считал, что вопрос не в том, нравится ли вам кто-то, а в том, насколько они хороши, насколько преданы своему делу и насколько умны. Неважно, нравится вам человек или нет. Это не помешает вашему успеху. Вы должны работать в команде, уважать талант людей, их знания и приверженность спорту, так что у меня есть сомнения, что история про личный конфликт правдивая.

На самом деле уход Маттиа — это грустно, потому что он очень интересная личность и отличный парень. Формула-1 — очень сложный вид спорта, для управления командой здесь требуется три-четыре чрезвычайно талантливых человека, только так можно добиться успеха. Командой может управлять далеко не один человек», — приводит слова Мики Хаккинена Crash.

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