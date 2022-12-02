Хаккинен не верит, что причиной увольнения Бинотто стал конфликт Маттиа с Леклером

Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен не верит, что причиной увольнения Маттиа Бинотто из «Феррари» стал личный конфликт с Шарлем Леклером.
«Я не особо верю в эти слухи. Когда я выступал в гонках, я всегда считал, что вопрос не в том, нравится ли вам кто-то, а в том, насколько они хороши, насколько преданы своему делу и насколько умны. Неважно, нравится вам человек или нет. Это не помешает вашему успеху. Вы должны работать в команде, уважать талант людей, их знания и приверженность спорту, так что у меня есть сомнения, что история про личный конфликт правдивая.
На самом деле уход Маттиа — это грустно, потому что он очень интересная личность и отличный парень. Формула-1 — очень сложный вид спорта, для управления командой здесь требуется три-четыре чрезвычайно талантливых человека, только так можно добиться успеха. Командой может управлять далеко не один человек», — приводит слова Мики Хаккинена Crash.
- 2 декабря 2022
-
17:44
-
17:30
-
16:56
-
16:34
-
15:57
-
15:26
-
14:33
-
14:25
-
14:09
-
13:33
-
13:00
-
12:21
-
12:13
-
11:07
-
10:22
-
10:09
-
00:57
- 1 декабря 2022
-
23:56
-
23:50
-
23:00
-
21:46
-
21:41
-
20:56
-
20:18
-
19:52
-
19:48
-
18:52
-
18:43
-
17:41
-
17:27
-
16:52
-
16:21
-
15:38
-
15:24
-
14:35