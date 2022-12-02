Марк Маркес опасается, что MotoGP может пойти по пути Формулы-1

Шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес опасается, что мотогоночный чемпионат может пойти по пути Формулы-1.
«Это правда, что из года в год я чувствую, как техника становится важнее, чем гонщик. Но гонщик должен быть важнее, по крайней мере, мне хочется в это верить. Но каждый раз мы зависим от того, на чём мы едем, потому что если у вас нет конкурентоспособного байка, то вы ничего не можете сделать. Это пока не похоже на то, что происходит в Формуле-1, которая является другой крайностью, но мы идём этим путём, и чемпионату нужно быть осторожнее с этим.
Я уже неоднократно говорил на заседаниях комиссий по безопасности, что нам нужно быть осторожнее, потому что нам необходимо сохранить тот факт, что пилоты будут играть большую роль, чем техника», — приводит слова Марка Маркеса PlanetF1.
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