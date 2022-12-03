Росберг: Расселлу придётся доказывать всё заново

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг предупредил пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла о том, что в новом сезоне ему будет тяжело бороться с Льюисом Хэмилтоном.



«Если в новом сезоне Хэмилтон и Расселл сразу окажутся впереди и будут бороться за подиумы и победы в гонках, то ситуация в команде станет другой. Хотя бы потому, что никому из пилотов не нужно будет экспериментировать с настройками, чтобы исправить положение, как было у Хэмилтона в прошедшем сезоне. Так что в новом сезоне Расселлу придётся доказывать всё заново. Посмотрим, сможет ли он в таких условиях справиться с Хэмилтоном. Это вызов очень высокого уровня», — поделился Росберг в подкасте Any Driven Monday.



В минувшем сезоне Джордж Расселл опередил Льюиса Хэмилтона в общем зачёте пилотов на 35 очков и занял четвёртое место.

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