Расселл: у нас с Хэмилтоном нет причин конфликтовать
Поделиться
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о взаимоотношениях с Льюисом Хэмилтоном.
«Когда борьба идёт за дубли, очевидно, что динамика совершенно другая. Но мы сейчас на разных этапах карьеры, и действительно ощущается, что мы работаем сообща. Если в следующем году мы будем способны завоёвывать дубли, то мы будем гордиться тем, что смогли внести свой вклад и помогли команде достичь этого. Каждый из нас займётся своим делом.
Но нет никаких причин конфликтовать. У нас хорошие отношения. Мы уважаем друг друга, и гонка в Мексике была хорошим примером этого. Мы понимаем, как это важно для всей команды. Если у нас испортятся отношения, то это повлияет на команду, а в итоге отразится и на нас самих», — приводит слова Джорджа Расселла Crash.
Комментарии
- 1 декабря 2022
-
21:46
-
21:41
-
20:56
-
20:18
-
19:52
-
19:48
-
18:52
-
18:43
-
17:41
-
17:27
-
16:52
-
16:21
-
15:38
-
15:24
-
14:35
-
14:09
-
13:55
-
13:35
-
13:26
-
12:39
-
12:38
-
12:13
-
12:01
-
11:49
-
10:47
-
09:54
-
09:34
-
00:47
- 30 ноября 2022
-
23:51
-
22:29
-
21:49
-
20:20
-
19:39
-
18:33
-
17:42
Партнерский контент