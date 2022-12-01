Расселл: у нас с Хэмилтоном нет причин конфликтовать

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о взаимоотношениях с Льюисом Хэмилтоном.



«Когда борьба идёт за дубли, очевидно, что динамика совершенно другая. Но мы сейчас на разных этапах карьеры, и действительно ощущается, что мы работаем сообща. Если в следующем году мы будем способны завоёвывать дубли, то мы будем гордиться тем, что смогли внести свой вклад и помогли команде достичь этого. Каждый из нас займётся своим делом.



Но нет никаких причин конфликтовать. У нас хорошие отношения. Мы уважаем друг друга, и гонка в Мексике была хорошим примером этого. Мы понимаем, как это важно для всей команды. Если у нас испортятся отношения, то это повлияет на команду, а в итоге отразится и на нас самих», — приводит слова Джорджа Расселла Crash.