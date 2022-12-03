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Де ла Роса рассказал, что не получил место в «Макларене» в 2008-м из-за своего возраста

Де ла Роса рассказал, что не получил место в «Макларене» в 2008-м из-за своего возраста
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Бывший гонщик Формулы-1 Педро де ла Роса высказался о влиянии возраста на пилотов.

«То, что вы моложе, не означает, что вы быстрее. Я всегда был противником возрастного штампа, во многом потому, что сам страдал от него. Иногда команды выбирали гонщика не потому, что он быстрее, а потому, что он моложе меня. Это обидно. Не страшно, когда пилота выбирают, потому что он быстрее, но возраст — ужасный аргумент. Я считаю, что молодой — не обязательно значит быстрый.

В 2008 году было не до конца понятно, но когда мне сказали, что я могу получить место, то я был готов. Я даже подстригся покороче. Но безрезультатно. У нас с Ковалайненом была разница в десять лет. Но они оказались правы, это стоит признать. В конце концов, всем нравится думать, что если пилот молод, то он будет развиваться, но это не всегда так. В этом вопросе все пилоты разные», — приводит слова де ла Росы Motorsport.

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